Triplo femminicidio a nord di Londra, tre donne di una stessa famiglia uccise con una balestra

Prende corpo la pista di una feroce violenza contro le donne da parte di un ex fidanzato dietro il triplice femminicidio avvenuto in una proprietà privata dell'Hertfordshire, in una zona residenziale non lontana da Londra, da parte di un giovane armato fra l'altro con una balestra: il 26enne Kyle Clifford, tuttora ricercato dalla polizia locale nell'ambito di una caccia all'uomo che sta tenendo l'opinione pubblica britannica sotto shock e con il fiato sospeso.

Le vittime sono Carol Hunt, 61 anni, moglie di un noto radiocronista e commentatore di corse ippiche della Bbc, John Hunt, nonché di due delle loro figlie, la 28enne Hannah e la 25enne Louise.

Secondo il Daily Mail, Clifford era stato in passato il fidanzato di Louise e avrebbe compiuto questa strage familiare dopo essere entrato ieri sera armato nella residenza degli Hunt.

