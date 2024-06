L'Ue firma gli impegni di sicurezza con l'Ucraina

L'Unione Europea ha stipulato con l'Ucraina gli impegni di sicurezza a lungo termine. Per l'Ue hanno firmato il presidente del Consiglio Europeo Michel e la presidente della Commissione von der Leyen. Il presidente ucraino Zelensky ha poi firmato accordi bilaterali con la Lituania ed Estonia.

"Ora dobbiamo prepararci per un secondo summit di pace, è molto importante, e ne discuterò con i leader". Lo ha detto Zelensky arrivando al Consiglio Europeo a Bruxelles. "Dobbiamo compiere i prossimi passi, ovvero un piano dettagliato e metterlo sul tavolo e dobbiamo farlo nei prossimi mesi perché non abbiamo molto tempo, ci sono morti e feriti sul terreno", ha aggiunto. "Noi non vogliamo che il conflitto duri anni, Mosca invece punta a prolungarlo. Ma vogliamo negoziati alla luce del sole, non segreti.

"Nei giorni scorsi, l'Ucraina ha avviato i negoziati per l'adesione all'Ue. Oggi sono a Bruxelles per partecipare a una riunione del Consiglio europeo e per ringraziare tutti i leader europei per la loro unità e per aver affermato l'irreversibilità del nostro percorso europeo. Incontrerò i leader dell'Ue e dei suoi Stati membri e terrò colloqui bilaterali. Firmeremo tre accordi di sicurezza, tra cui uno con l'intera Ue: per la prima volta, questo accordo sancirà l'impegno di tutti i 27 Stati membri a fornire all'Ucraina un ampio sostegno, indipendentemente da eventuali cambiamenti istituzionali interni. Ogni passo che compiamo ci avvicina al nostro obiettivo storico di pace e prosperità nella nostra casa comune europea", aveva scritto in precedenza Zelensky su X.

Zelensky sarà anche ricevuto dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, presso la sede dell'Alleanza Atlantica nella capitale belga.

Zelensky: 'Anche la Bielorussia un giorno sia nell'Ue'

"Vi ringrazio per l'apertura dei negoziati di adesione, l'Ucraina è pronta ad affrontare tutti i passaggi dell'allargamento". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rivolgendosi ai 27 dalla sala del Consiglio Europeo. "È una scelta che siede dal lato giusto della storia, così come per la Moldova, i Balcani e sono certo anche per la Georgia. E pure la Bielorussia in futuro dovrebbe entrare a far parte dell'Europa unita", ha aggiunto.

