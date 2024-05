"L'attacco russo a un supermercato di Kharkiv è atroce. Gli sforzi della Russia per terrorizzare i civili ucraini come parte della sua guerra di aggressione contro l'Ucraina sono criminali. Insieme, possiamo fermare i brutali attacchi della Russia. Dobbiamo avanzare con urgenza verso una soluzione globale di difesa aerea per l'Ucraina". Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.



