Vasto incendio al colosso pharma Novo Nordisk a Copenaghen

Un vasto incendio è scoppiato in un edificio di uffici appartenente al gruppo farmaceutico danese Novo Nordisk, produttore di noti farmaci dimagranti. Lo hanno riferito i vigili del fuoco di Copenaghen.

"È un incendio enorme. Abbiamo circa 100 vigili del fuoco sul posto", ha detto all'Afp il capo delle operazioni dei vigili del fuoco Martin Smith, aggiungendo che tutti sono stati evacuati dall'edificio. L'incendio è avvenuto meno di una settimana dopo un incendio in un altro sito di Novo Nordisk, in costruzione, che non ha avuto alcun impatto sulla produzione di farmaci.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA