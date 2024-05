Zelensky, attacco su Kharkiv parte di un'offensiva più ampia

(ANSA-AFP) - KIEV, 18 MAG - "L'assalto lanciato dalla Russia contro la regione di Kharkiv potrebbe essere solo la prima ondata di un'offensiva più ampia". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj in un'intervista all'Afp, aggiungendo: "Hanno lanciato l'operazione, che potrebbe consistere in diverse ondate. E questa è la prima ondata. Ma dopo questa prima ondata la situazione è sotto controllo".

Zelensky ha poi detto che l'Ucraina ha il 25% della difesa aerea necessaria e ha bisogno di 120-130 caccia F-16 per raggiungere la parità aerea con la Russia. (ANSA-AFP).



