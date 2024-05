Olanda, 'chiederemo una deroga su politica migratoria Ue'

Il nuovo governo olandese chiederà "quanto prima" a Bruxelles "l'opt-out", vale a dire una deroga, "per la politica europea di asilo e migrazione". Lo si legge nell'accordo di coalizione siglato dall'ultradestra (Pvv) di Geert Wilders, dai liberali di destra (Vvd) del premier uscente Mark Rutte, dal partito degli agricoltori (BBB) e dai centristi (Nsc) di Pieter Omtzigt."Stiamo adottando misure in materia di asilo che i Paesi Bassi non hanno mai adottato prima", ha detto ai media nazionali Wilders. Nel documento i partiti sostengono la necessità di "limitare tutti i tipi di migrazione verso i Paesi Bassi il più rapidamente possibile



