Von der Leyen, 'bilancio Ue deve tener conto della difesa'

"La guerra di aggressione della Russia ha cambiato per sempre la sicurezza del nostro continente. E ha anche dato all'Europa un impulso comune in materia di difesa, come mai prima d'ora. Il bilancio dell'Ue è già al lavoro per potenziare il settore della difesa. Ora dobbiamo guardare al futuro. Perché le nostre esigenze di difesa e sicurezza non potranno che aumentare. Per questo ritengo che il prossimo bilancio a lungo termine dell'Ue debba tenere conto di questo aspetto". Lo ha detto, in un'intervista all'ANSA la presidente della Commissione Ue e Spitzenkdandidat del Ppe Ursula von der Leyen, a Roma per la campagna per le Europee.





