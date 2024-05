Presidente Cina Xi a Vucic, 'lei è uno statista eccezionale'

Il presidente cinese Xi Jinping, in visita oggi a Belgrado, ha definito il collega serbo Aleksandar Vucic "uno statista eccezionale con una visione strategica". "Lei è uno statista eccezionale con una visione strategica, con un senso di responsabilità storica", ha detto Xi nel corso dell'incontro bilaterale al Palazzo Serbia. "Sotto la sua guida - ha aggiunto - la Serbia ha mantenuto la stabilità, ha registrato un rapido sviluppo economico, con lo standard di vita e le condizioni della popolazione che sono migliorati".

Ribadendo la grande emozione provata nella calorosa accoglienza e nel bagno di folla stamane in apertura della sua visita, il leader cinese è tornato a sottolineare la forte e solida amicizia che lega i due popoli. "In Cina diciamo che le montagne non possono incontrarsi, me le persone possono farlo.

In Cina diciamo che le grandi distanze geografiche non possono separare le persone quando quando vi sono reciproche affinità.

Lei molte volte, signor presidente, mi ha invitato a visitare il suo Paese amico, e oggi sono qui", ha affermato Xi Jinping.

"Ieri lei aveva detto di sperare che mi sarei sentito qui come a casa mia, e ora mi sento davvero molto bene qui".



