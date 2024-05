Eurovision, l'Ucraina e la Croazia accedono alla finale

Due delle favorite dell'Eurovision 2024, Ucraina e Croazia, si sono qualificate ieri sera per la finale che si terrà sabato a Malmo in Svezia.

Al termine della prima semifinale, decisa dal voto del pubblico, si sono qualificate anche Serbia, Portogallo, Slovenia, Lituania, Finlandia, Cipro, Irlanda e Lussemburgo. Si aggiungono ai sei paesi già automaticamente in finale: la Svezia detentrice del titolo e i big five ;;Germania, Spagna, Francia, Italia e Regno Unito.

Israele parteciperà alla seconda semifinale che si svolgerà domani. Sono previste diverse manifestazioni per chiedere la sua esclusione dalla competizione canora, sulla scia delle critiche per la guerra nella Striscia di Gaza.



