Arrestata a Mosca giornalista russa, 'giustificava terrorismo'

La giornalista russa Nadezhda Kevorkova è stata arrestata oggi con l'accusa di "giustificazione del terrorismo". Lo ha detto l'avvocato Kaloy Akhilgov sul suo canale Telegram, come riporta Ria Novosti.

Secondo Akhilgov, la giornalista "è stata arrestata e oggi sarà portata nel centro di detenzione temporanea".

Kevorkova è nota, sostiene Radio free Europe, per essersi concentrata sui conflitti nel Caucaso, nel Medio Oriente e sui diritti dei musulmani in Russia e all'estero. L'ex marito di Kevorkova, Maksim Shevchenko, è un noto osservatore politico.

"Mia madre è stata arrestata oggi - ha detto il figlio Vasily Polonsky su Telegram, ripreso da Reuters - Mia mamma non ha colpa di niente. Fa la giornalista".

L'avvocato di Kevorkova, Kaloy Akhilgov, ha detto che è stata arrestata nell'ambito di un'indagine sul terrorismo a causa di un articolo sui talebani.



