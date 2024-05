Video Kiev, droni russi lanciati da centrale Zaporizhzhia

L'esercito russo lancia droni kamikaze dal territorio della centrale nucleare di Zaporizhzhia, approfittando del fatto che le forze ucraine non possono rispondere al fuoco: lo ha detto il portavoce dell'intelligence della Difesa ucraina Andry Chernyak spiegando che le truppe russe hanno attrezzato le rampe di lancio per i droni proprio accanto al sesto reattore della centrale. L'intelligence ucraina ha mostrato un video in cui si vede "un drone Fpv russo con la sigla UT4D.TT, in dotazione al ministero della Difesa russo". I droni, ha affermato Chernyak, sorvolando la centrale nucleare in direzione di Nikopol e Marganets.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA