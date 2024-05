Georgia: proteste contro ddl su influenza straniera, 8 feriti

Almeno otto manifestanti sono rimasti feriti nella notte durante le proteste vicino al Parlamento di Tbilisi, in Georgia, contro il controverso disegno di legge sull'influenza straniera: lo ha reso noto il ministero della Sanità del Paese, come riporta Radio Free Europe.

I feriti "hanno riportato lesioni di vario tipo, tra cui lesioni al viso, alla testa e in varie parti del corpo, oltre a intossicazioni e complicazioni alle vie respiratorie", si legge in un comunicato del ministero.

Venti autoambulanze sono in servizio nella zona del Parlamento, riferisce l'agenzia Novosti-Georgia, secondo cui decine di manifestanti e un funzionario del ministero dell'Interno hanno ricevuto assistenza sul posto.



