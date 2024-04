Spagna: all'iraniana Marjane Satrapi premio Principessa Asturie

La fumettista, regista e pittrice franco-iraniana Marjane Satrapi, autrice fra l'altro del romanzo grafico 'Persepolis' (2000), è stata insignita oggi del prestigioso premio Principessa delle Asturie 2024 per la comunicazioni e gli studi umanistici per "la sua voce essenziale nella difesa dei diritti umani e della libertà". Nella motivazione, la giuria evidenzia che Satrapi (Rasht, Iran, 1969) "è un simbolo dell'impegno civico guidato dalle donne" e segnala che "per il suo coraggio e la sua produzione artistica è considerata una delle persone più influenti nel dialogo fra culture e generazioni". La giuria ricorda che nella sua opera più celebre, 'Persepolis' Satrapi "plasma in maniera esemplare la ricerca di un mondo più giusto e integratore", Nel ringraziare la giuria per il riconoscimento, l'autrice franco iraniana ha segnalato: "approfitto l'opportunità per celebrare la feroce lotta del mio popolo per i diritti umani e la libertà". "Oggi si onorano tutti i giovani che hanno perso la vita e a quanti continuano nella battaglia per la libertà in Iran", ha ricordato Marjane Satrapi nel suo messaggio. E ha dedicato il premio "a Toomaj Salhebi, artista di rap, condannato a morte giorni fa per il suo canto alla libertà".

La premiata riceverà una scultura di Joan Miro, un diploma e un premio in denaro di 50mila euro nel corso di una cerimonia in autunno presieduta dai monachi spagnoli e da Leonor, la principessa delle Asturie ed erede al trono.



