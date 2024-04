Naufraga barca di migranti alle Canarie, decine i dispersi

Naufraga un'imbarcazione con migranti a bordo al largo de El Hierro, una delle isole Canarie, lasciando decine di dispersi in mare. Stando a quanto apprende l'ANSA, 9 persone sono state soccorse con un elicottero e portate sull'isola per fornite loro assistenza sanitaria e alcuni di essi, scrive l'agenzia Efe, hanno raccontato ai soccorritori che la barca si è ribaltata due giorni fa, e che in quel momento a bordo c'erano circa "60 persone". In seguito, alcune di loro sarebbero riuscite a rigirarla e tornarvici sopra.

L'incidente, avvenuto a circa 60 miglia nautiche a sud de La Restinga (El Hierro), è stato notificato dall'equipaggio di una nave mercantile di passaggio, chiamata Beskidy. Secondo questa segnalazione, la barca dei migranti era in situazione di "semi-affondamento". Il servizio di salvataggio marittimo spagnolo, che per ora non conferma cifre di morti e dispersi in questo naufragio, ha mobilitato per i soccorsi, oltre all'elicottero, anche un'imbarcazione di emergenza.



