Al via la campagna di von der Leyen, il 13 maggio sarà in Italia

'Più che un'Unione, la nostra casa'. Parte con questo slogan la campagna di Ursula von der Leyen come Sptizenkandidat del Ppe. La presidente della Commissione uscente questo weekend inizierà un lungo tour che la porterà "in più Paesi possibili". Il 13 maggio von der Leyen sarà in Italia e, da lì in poi, i suoi viaggi per nelle capitali europee si intensificheranno. "Le elezioni si decideranno in due-tre settimane", spiegano dallo staff che coordina la campagna. Il logo la ritrae con uno dei suoi classici tailleur, mentre guarda in alto, "al futuro". Attorno al suo primo piano le stesse che contraddistinguono la bandiera dell'Ue la scritta: 'Ursula 2024'.

'Prosperità, sicurezza, democrazia' sono le tre parole chiave della campagna di von der Leyen che il 28 aprila sarà ad Aquisgrana prima del dibattito all'americana di lunedì 29 a Maastricht con gli altri leader dei partiti europei che corrono per i top job comunitari. La sua campagna sarà 'tailored' (adattabile) per ciascuno Stato membro e al dibattito politico nazionale. Von der Leyen non si recherà solo nei Paesi dove il Ppe governa o è il primo partito ma le sue visite saranno coordinate con le delegazioni nazionale dei Popolari. "Sarà una campagna personale, che ha l'obiettivo di farla conoscere ai cittadini europei che finora l'hanno identificata solo con la Commissione europea", spiega lo staff.



