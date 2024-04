Russia: Tass, Ivanov rimosso da vice ministro della Difesa

Il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, ha rimosso dalla carica di vice ministro Timur Ivanov, arrestato con l'accusa di corruzione. Lo scrive l'agenzia Tass citando una sua fonte.

Nel frattempo una Corte distrettuale di Mosca ha disposto l'arresto di un imprenditore edile, Alexander Fomin, accusato di avere fornito prestazioni gratuite per la costruzione e la ristrutturazione di beni immobili di Ivanov. In cambio, scrive il quotidiano Kommersant, Ivanov, che era responsabile del settore delle costruzioni e della manutenzione di strutture militari, avrebbe aiutato Fomin ad ottenere appalti per un valore di decine di miliardi di rubli (centinaia di milioni di euro).

A Mosca circolano le più svariate ipotesi sul perché l'arresto di un vice ministro della Difesa sia stato deciso proprio in questo momento, nel pieno del conflitto in Ucraina che per la Russia rappresenta una sfida cruciale con il campo occidentale. Tra queste ipotesi quella che Ivanov sia in realtà accusato di tradimento, come scritto ieri dal sito di inchieste Vazhnye Istorii citando due fonti dei servizi di intelligence interni Fsb. Ivanov, in carica dal 2016, è considerato un fedelissimo di Shoigu, ma non è un militare di carriera. Il quotidiano indipendente Nezavisimaia Gazeta fa notare che ieri l'ex vice ministro è stato fatto comparire in aula per l'udienza di convalida dell'arresto con indosso l'uniforme, che però non è appunto quella militare, bensì quella civile del ministero della Difesa.



