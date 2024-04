Berlino, 'più di 2,5 milioni ai raduni anti-Afd in Germania'

E' di "circa 2,5 milioni di persone" la stima della partecipazione alle manifestazioni contro l'estremismo di destra e l'Afd svoltesi in Germania tra gennaio e marzo scorsi, ma la cifra potrebbe essere più alta. E' quanto emerge da dichiarazioni fatte all'ANSA a Berlino da una portavoce del ministero dell'Interno tedesco rispondendo alla domanda su quale sia la cifra complessiva a disposizione attualmente del dicastero.

"La raccolta dei numeri di partecipanti alle manifestazioni contro l'estremismo di destra è avvenuta presso il Ministero Federale dell'Interno (...) nei fine settimana nel periodo dal 20 gennaio al 31 marzo 2024 attraverso segnalazioni volontarie delle Regioni" tedesche, ha premesso la portavoce. "In questo periodo, secondo le nostre informazioni, complessivamente circa 2,5 milioni di persone hanno manifestato contro l'estremismo di destra in Germania durante i fine settimana".

Tuttavia, ha aggiunto, a causa della volontarietà delle segnalazioni, "esiste una certa imprecisione statistica" e quindi "questi numeri non sono definitivi. Le più grandi manifestazioni, secondo le informazioni disponibili qui", si sono svolte il 19 gennaio ad Amburgo (180.000 partecipanti), il 27 gennaio a Düsseldorf (100.000), il 3 febbraio a Berlino (150.000) e l'11 febbraio 2024 a Monaco (100.000 partecipanti), ha elencato la portavoce rispondendo a una domanda in proposito.

Pur senza una "conferma definitiva", ha spiegato la portavoce, "è molto probabile che si tratti di una delle più grandi ondate di protesta nella storia della Germania federale".





