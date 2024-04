Premi Nobel e Sacharov a Picierno: 'Resti al Pe'

"Auspichiamo che nella prossima legislatura l'attuale vicepresidente dell'Eurocamera Pina Picierno sia riconfermata e continui il suo lavoro per lo Stato di diritto e la democrazia". Lo dicono due appelli cosiglati da oltre trenta personalità di spicco nella lotta per i diritti umani in Ucraina, in Iran e nello Xingyang, tra cui la rappresentante per il Premio Nobel per la Pace 2022, l'ucraina Oleksandra Matvijčuk e la rappresentante del Premio Sacharov 2022 Yulia 'Taira' Paievska.

Gli appelli in sostegno all'eurodeputata Pd sono stati siglati anche dall'attivista per i diritti delle donne iraniane Pegah Moshir Pour e dall'analista dello Iai, Nona Mikhelidze, nonchè da Oleksandr Amelin marito della scrittrice Victoria Amelina, uccisa da un bombardamento russo.

"Pina Picierno in questi anni ha preso una posizione decisa e netta contro l'invasione russa dell'Ucraina sin dal primo momento e ha posto in essere azioni sia parlamentari che diplomatiche per una pace giusta per l'Ucraina" si legge in uno dei testi.

"In questi anni, il Parlamento europeo ha fatto affidamento sull'incrollabile dedizione di Pina Picierno che è diventata un esempio di leadership per tutti noi" scrivono nel secondo appello "mentre guardiamo al futuro, esprimiamo il nostro sincero desiderio di continuare a collaborare con lei".



