Stoltenberg, urgente e fondamentale dare più difesa a Kiev

"Oggi ci concentreremo sulla difesa aerea, è una necessità urgente e fondamentale" per Kiev. "Stiamo lavorando attivamente su questo nella Nato" e "abbiamo fatto passi avanti e abbiamo compilato dati riguardanti i diversi sistemi di difesa aerea che abbiano nella Nato concentrandoci sui Patriot e stiamo lavorando con gli alleati per assicurare di rischierare alcuni dei sistemi in Ucraina" e "mobilitare fondi per finanziare lo schieramento di antiaerea in Ucraina". Lo ha detto il Segretario della Nato Jens Stoltenberg a margine del G7 Esteri a Capri.



