Il governo tedesco è ora anche su WhatsApp, messaggio di Scholz

L'esecutivo tedesco di Olaf Scholz è sbarcato anche su WhatsApp con un proprio canale che si chiama "Bundesregierung" (Governo federale) proponendo subito un messaggio audio del cancelliere. L'attendibilità dell'account è stata confermata dal vice-portavoce del governo, Wolfgang Buechner, nella conferenza stampa governativa del mercoledì a Berlino.

"Qui vi informiamo su ciò su cui sta lavorando il governo federale, su ciò che decide - e su ciò che è politicamente importante. Sempre super aggiornato e di prima mano", annuncia fra l'altro il primo messaggio scritto dell'amministratore.

"Ciao, sono Olaf Scholz. Benvenuti sul canale WhatsApp del governo federale. Da qui in avanti, troverete informazioni sul lavoro del governo federale, sulle nostre decisioni e i relativi contesti", dice il cancelliere nel messaggio audio che dopo meno di quattro ore aveva suscitato quasi 200 reazioni, tra cui oltre 20 cuoricini e una dozzina di risate. "Desideriamo tenervi ben informati, cittadini e cittadine. Questo è anche per me un aspetto molto importante. È possibile seguirci da tempo su Instagram o X e, ovviamente, più recentemente anche su TikTok", ha ricordato Scholz chiudendo con "Vi auguro di divertirvi". Il canale, nel primo pomeriggio con circa 4.000 iscritti, risulta creato il 3 aprile ma fino ad oggi non presentava messaggi.





