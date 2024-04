Slitta in Georgia il voto per la legge sull'influenza straniera

E' stato rinviato a domani il voto del parlamento georgiano sulla prima lettura della legge sugli agenti stranieri. Lo ha annunciato il presidente del parlamento Shalva Papuashvili, citato dalla Tass, spiegando che lo slittamento è dovuto al protrarsi del dibattito.

Intanto la polizia in tenuta antisommossa si è schierata attorno alla sede del parlamento di Tbilisi dove è in corso una manifestazione di protesta. Al momento non si registrano scontri, sottolinea la Tass.

Ieri sera circa 10.000 persone erano scese in piazza per protestare contro la controversa legge sulla "influenza straniera", almeno 14 gli arresti.

Il partito al governo Sogno georgiano ha reintrodotto all'inizio di aprile il contestato disegno di legge, considerato dagli oppositori liberticida e paragonabile a una legge voluta dal Cremlino in Russia, un anno dopo essere stato costretto a ritirarlo per le forti proteste di piazza.



