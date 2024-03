Zelensky allo speaker Camera Usa, 'vitale approvare aiuti'

"Ho parlato con lo speaker della Camera dei Rappresentanti Usa Mike Johnson e ho ringraziato lui, entrambi i partiti, il popolo americano e il presidente Biden per il loro sostegno" all'Ucraina. "Ho informato Johnson sulla situazione del campo di battaglia, in particolare sul drammatico aumento del terrorismo aereo russo" e "in questa situazione, il rapido passaggio degli aiuti Usa all'Ucraina da parte del Congresso è vitale. Riconosciamo che ci sono opinioni divergenti in seno alla Camera su come procedere, ma la chiave è mantenere la questione degli aiuti all'Ucraina come fattore unificante".

Lo riferisce su X Volodymyr Zelensky.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA