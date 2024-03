In Spagna arrivano i controlli con agenti in borghese in moto

Novità in arrivo sulle strade spagnole: a partire "dalla prossima estate", agenti motociclisti saranno "mimetizzati" tra gli altri conducenti in circolazione per controllare il traffico, con l'obiettivo di individuare meglio condotte pericolose. È quanto annunciato dal numero uno della Direzione generale del traffico (Dgt), Pere Navarro, in un'intervista concessa a El País. "Avverrà soprattutto nei weekend, nelle zone più complicate, per evitare comportamenti che non vanno bene", ha spiegato. "In questo modo, un motociclista che si trova a fianco di un altro potrebbe essere un agente della Guardia Civil", ha aggiunto.

Una delle principali preoccupazioni delle autorità stradali iberiche è appunto quello degli incidenti mortali che coinvolgono motociclisti, in aumento nell'ultimo decennio.





