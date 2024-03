All'ucraina Kulinska la borsa di studio per la pace Mandela

L'ucraina Anastasiia Kulinska è la vincitrice della borsa di studio per la pace Nelson Mandela che, annualmente, la Vitale Onlus conferisce a uno studente del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino (Trieste).

La giovane, giunta in Italia lo scorso anno, ha partecipato al concorso per l'assegnazione della borsa di studio realizzando un elaborato in cui ha proposto una nuova cultura della convivenza pacifica tra persone di diverse etnie e religioni, una cultura capace di promuovere la fratellanza tra i popoli.

"La pace può essere rumorosa come un temporale o la musica chiassosa, può essere libertà di scegliere il proprio cammino, libertà di essere sé stessi", ha affermato Anastasiia Kulinska ricevendo il riconoscimento da Sofia Vitale durante il Gran Galà di Primavera della Vitale Onlus che si è svolto a Trieste, sotto l'egida della Camera dei deputati. "Quando penso a tutte le lacrime versate e a tutto il dolore, sento la pace - ha aggiunto Kulinska -. La guerra insegna a combattere, la morte mostra il valore della vita, ma è l'amore che sottolinea l'importanza della pazienza. Quando il cuore è pieno di rabbia, non c'è spazio per una nuova felicità. L'accettazione è il principale alleato della pace. La decisione finale riguarda solo noi. Riguarda me. Credo che la pace sia ovunque, deve solo essere scoperta".

La giuria della borsa di studio era composta da Ariel Haddad, rabbino della comunità ebraica della Slovenia, monsignor Roberto Rosa della Diocesi di Trieste, Nader Akkad, imam della Grande Moschea di Roma, dall'archimandrita greco-orientale Gregorios Miliaris, da Raško Radović, protopresbitero Serbo ortodosso, Malvina Savio, monaca buddista e ancora dal pastore Evangelico luterano Andrei Popescu e dal pastore Valdese e Metodista Peter Ciaccio.



