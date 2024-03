Il fratello di Diana, 'io vittima di abusi sessuali a scuola'

Earl Spencer, fratello minore di Diana, l'ex principessa del Galles, ha dichiarato di aver subito abusi sessuali da bambino nella scuola privata che frequentava Northamptonshire.

In un estratto del suo libro di memorie, pubblicato dal Mail on Sunday, Earl Spencer, 59 anni, ha raccontato di essere stato preso di mira da un membro del personale femminile a Maidwell Hall negli anni Settanta e che gli abusi iniziarono quando aveva solo 11 anni. Il fratello di Diana ha frequentato la Maidwell Hall tra gli 8 e i 13 anni.

Secondo la sua testimonianza, una donna che faceva parte dello staff, e che nel libro viene descritta come una "vorace pedofila", ha adescato e abusato di lui e di altri ragazzi nei loro letti nel dormitorio durante la notte. Il fratello di Diana ha anche raccontato che l'allora preside della scuola, John Porch, gli infliggeva "brutali percosse" e ritiene che l'insegnante traesse "piacere sessuale dalla violenza". Porch è morto nel gennaio 2022, secondo un necrologio pubblicato nella newsletter del suo vecchio college. Nel libro di memorie, Earl Spencer afferma che rivivere il periodo trascorso a Maidwell è stata un'esperienza "assolutamente infernale".

Maidwell Hall ha dichiarato in un comunicato che è stato "sconvolgente" apprendere quanto ha subito Earl Spencer, aggiungendo che le accuse di abusi sessuali sono state riferite a un "funzionario designato dall'autorità locale".



