Erdogan, 'ripuliremo dal terrorismo il confine con l'Iraq'

"Stiamo per chiudere il cerchio che renderà sicuri i nostri confini con l'Iraq, quest'estate avremo risolto permanentemente la questione che riguarda il confine iracheno". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu, in riferimento alle operazioni di Ankara contro le basi del Partito dei lavoratori del Kurdistan, ritenuto dalla Turchia terrorista, in territorio iracheno nei pressi del confine turco. "Ci stiamo preparando a dare nuovi incubi a coloro che pensano di potere mettere in ginocchio la Turchia con un'organizzazione terroristica ai suoi confini meridionali", ha aggiunto il leader turco.



