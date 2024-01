Il Ppe chiede dibattito sull'Unrwa alla plenaria dell'Eurocamera

Il Partito popolare europeo chiederà un dibattito sulle accuse di coinvolgimento del personale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) negli attacchi di Hamas del 7 ottobre alla plenaria dell'Eurocamera della settimana prossima a Strasburgo.

Lo annuncia l'eurodeputato svedese David Lega via X.

"Non si può continuare a fare affari come al solito: dobbiamo smettere una volta per tutte di finanziare il terrorismo, basta finanziamenti all'Unrwa", commenta Lega, membro delle commissioni per gli Affari esteri e i Diritti umani dell'Eurocamera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA