'Firmato il divorzio tra l'infanta Cristina e il marito'

L'infanta di Spagna Cristina e l'uomo che è stato suo consorte per 26 anni, Iñaki Urdangarin, sono ora ufficialmente divorziati: lo riporta la rivista iberica ¡Hola!, sostenendo che l'accordo di separazione è stato firmato dai due davanti a un notaio di Barcellona in data non nota, ma compresa tra gli ultimi giorni di dicembre 2023 e i primi di gennaio 2024.

Il divorzio è stato formalizzato una volta che la minore dei quattro figli avuti dalla coppia, Irene, ha compiuto 18 anni.

Cristina, sorella 58enne dell'attuale re di Spagna Felipe VI, e Urdangarin avevano già comunicato la loro separazione a gennaio 2022. Mentre l'infanta mantiene la propria residenza a Ginevra, il suo ex consorte — classe 1968 e giocatore di pallamano tra il 1986 e il 2000 — si è stabilito a Vitoria (Paesi Baschi), dove sta finendo di scontare in libertà condizionale una pena di quasi 6 anni per una condanna in un caso di corruzione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA