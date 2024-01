La Turchia ratifica l'adesione della Svezia alla Nato

Il parlamento turco ha ratificato questa sera l'adesione della Svezia alla Nato, ponendo fine a 20 mesi di negoziati tra Ankara e Stoccolma.

La candidatura svedese, che ora necessita soltanto del via libera dell'Ungheria, è stata approvata a stragrande maggioranza.

Stoccolma: 'Sempre più vicini a diventare membro Nato'

"Oggi siamo un passo più vicini nel diventare membri a pieno titolo della Nato. È positivo che la Grande Assemblea Generale della Turchia abbia votato a favore dell'adesione della Svezia all'Alleanza atlantica". Lo scrive su X il primo ministro svedese Ulf Kristersson.

Svezia: 'Nessun motivo di negoziare con l'Ungheria l'adesione alla Nato'

Il ministro degli Esteri svedese Tobias Billström ha dichiarato di non vedere alcun motivo per negoziare con l'Ungheria la sua adesione alla Nato, poche ore dopo aver ricevuto un invito da Budapest a "discutere" il suo ingresso nell'Alleanza.

"Al vertice di Madrid dello scorso anno, l'Ungheria ha concesso alla Svezia lo status di ospite" in vista dell'adesione alla Nato, senza alcuna riserva, ha dichiarato Billström ai giornalisti. "Non vedo quindi alcun motivo per negoziare oggi", ha aggiunto.

