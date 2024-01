Berlino: 6mila trattori in strada. Contestato ministro Lindner

Migliaia di agricoltori hanno di nuovo invaso Berlino con i loro trattori. Secondo la polizia a protestare davanti alla Porta di Brandeburgo sono giunti oggi 6mila mezzi e circa 8.500 persone. Secondo gli organizzatori della protesta, invece, ci sarebbero 30mila persone. Lo riporta Dpa. Il ministro delle Finanze, Christian Lindner, è salito sul palco del raduno per giustificare i piani di taglio dei sussidi da parte del governo, ma è stato accolto da fischi e boati.

Lindner si è dichiarato aperto ad alleggerire su altri fronti gli oneri per il settore. Come riporta Dpa, al margine della protesta i presidenti dei tre gruppi parlamentari della coalizione di governo si sono intanto incontrati con i rappresentanti delle organizzazioni degli agricoltori.

Come previsto, il sussidio per il gasolio agricolo dovrebbe essere cancellato dall'esecutivo di Olaf Scholz. Inizialmente, doveva essere eliminato subito, ma ora il governo propone un ritiro graduale nell'arco di tre anni. Un compromesso che gli agricoltori continuano tuttavia a rifiutare. Le proteste dei contadini vanno ormai avanti da oltre una settimana, in tutto il Paese.



