Dombrovskis: 'A giugno chiederemo procedure per disavanzo'

"Raccomanderemo al Consiglio l'apertura delle procedura per disavanzo eccessivo nel giugno 2024, ma avremo bisogno di chiarezza e prevedibilità analoghe anche per i prossimi anni". Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis in audizione alla Commissione Econ del Parlamento europeo.

"E' essenziale che il Parlamento e il Consiglio raggiungano un accordo sulle nuove regole di governance economica e adottino la legislazione il più rapidamente possibile".

"Dato anche il contesto odierno di tassi di interesse elevati e sfide economiche significative dobbiamo portare le finanze pubbliche di nuovo in pista preservando la sostenibilità e dando spazio agli investimenti e alle riforme", ha sottolineato Dombrovskis.



