Charles Michel annuncia la candidatura alle europee

"Ho deciso di candidarmi alle elezioni europee del giugno 2024". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel in un'intervista ai media belgi Le Soir, La Libre e De Standaard rilanciata da altri portali del Paese. "Ho preso questa decisione insieme alla mia famiglia politica del Belgio francofono", aggiunge, prima di precisare che "sarà lui a guidare la lista" del Movimento Riformatore.

Dato che il mandato di Michel come presidente del Consiglio europeo terminerà il 30 novembre 2024, in caso di elezione a eurodeputato "eserciterò la mia funzione di presidente fino a quando non presterò giuramento come membro del Parlamento europeo, che dovrebbe svolgersi a metà luglio", ha spiegato.

"Tuttavia, la decisione sulla nomina del mio successore avverrà alla fine di giugno o all'inizio di luglio. Esiste quindi la possibilità per il Consiglio europeo di anticipare la designazione del mio successore, prima che presti giuramento.

Oppure affidarsi a un regolamento che attribuisca il ruolo al presidente del Consiglio dell'Ue. Ma questa sarà una decisione che spetta al Consiglio europeo. L'Ungheria lo presiederà a luglio e, come avete capito, diverse opzioni dovranno essere discusse dal Consiglio europeo", ha sottolineato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA