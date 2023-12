Agenzia ANSA Agenzia ANSA

Tensione a Belgrado, oppositori tentano irruzione in municipio - Europa - Ansa.it

Una nuova manifestazione organizzata ieri a Belgrado dall'opposizione per protestare contro presunti brogli elettorali, è degenerata in serata in un tentativo di penetrare nella sede del municipio della capitale - come riferito dai media locali. (ANSA)