Kiev, 'cittadini maschi all'estero si presentino per arruolarsi'

L'Ucraina invita tutti i suoi concittadini maschi fra i 25 e i 60 anni che si trovino all'estero a presentarsi ai centri di reclutamento delle Forze armate: lo ha ribadito in un'intervista a vari media tedeschi il ministro ucraino alla Difesa, Rustem Umerov, citato anche da Ukrinform.

"Tutti gli uomini ucraini in età di leva dai 25 ai 60 anni devono ricevere un invito a presentarsi presso i centri di reclutamento delle Forze Armate dell'Ucraina . Vogliamo giustizia per tutti perché riguarda il nostro Paese. Manderemo loro un invito", ha detto Umerov.



