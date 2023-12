Islanda, erutta un vulcano a sud della capitale Reykjavik

Un vulcano vicino alla penisola di Reykjanes in Islanda ha iniziato ieri sera a eruttare, dopo settimane di attività sismica. Lo riporta Sky News, ricordando che nei giorni scorsi sono state evacuate quasi 4.000 persone dalla cittadina di pescatori sudoccidentale di Grindavik.

L'eruzione si sta verificando a sud della capitale Reykjavik in un'area dove l'attività sismica è stata molto intensa a novembre, ha specificato l'Istituto meteorologico islandese (Imo). "Un'eruzione effusiva è iniziata a pochi chilometri a nordest di Grindavik" poco dopo le 22:30 ora locale (le 23:30 in Italia), ha annunciato l'Imo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA