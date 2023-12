Russia: team Navalny lancia campagna contro rielezione Putin

"Una Russia senza Putin": è questo il nome di una campagna lanciata oggi dal team dell'oppositore Alexei Navalny, incarcerato da quasi tre anni, per opporsi alla rielezione del presidente per un quinto mandato nelle presidenziali del 17 marzo 2024, indette oggi ufficialmente dal Consiglio della Federazione, la camera alta del Parlamento.

Gli organizzatori chiedono ad ogni cittadino che aderirà alla campagna di "convincere almeno dieci persone a votare contro Putin". "I risultati del voto saranno falsificati, ma il nostro compito è mostrare a tutti che la Russia non ha più bisogno di Putin", si aggiunge nel sito creato dai sostenitori di Navalny.

Per Putin, si afferma ancora nel sito, "le elezioni del 2024 sono un referendum per l'approvazione delle sue azioni, per l'approvazione della guerra". Per questo "il 17 marzo la Russia deve capire che la maggioranza non vuole vedere Putin alla guida del nostro Paese", e "più gente si opporrà a Putin, più velocemente la Russia diventerà libera".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA