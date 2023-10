Il principe Christian di Danimarca ha compiuto diciotto anni

Il principe Christian ha compiuto ieri 18 anni ed è stata una giornata di festeggiamenti a Copenaghen. Dopo aver salutato la folla dal balcone del palazzo reale in mattinata, la sera si è tenuta una cena di gala in tutto stile. Al palazzo di Christiansborg sono giunti membri delle famiglie reali di altre case regnanti europee, tra cui la Svezia, la Norvegia, il Belgio e i Paesi Bassi. Durante la cena, Christian, il secondo nella linea di successione al trono danese, ha tenuto il suo primo discorso ufficiale in cui ha espresso la sua gratitudine verso sua nonna, la Regina Margherita, e suo padre, il principe Fredrik: "Non posso promettere la perfezione. Perché, in fondo, cos'è la perfezione? Tuttavia, posso promettervi dedizione. Sono determinato a dare il massimo di me stesso e a imparare il più possibile." Nel suo discorso il principe si è rivolto anche ai suoi coetanei, di cui una buona rappresentanza era presente alla cena: "Molti di noi giovani hanno grandi aspettative. Sia da noi stessi che dagli altri. In gran parte, queste aspettative si trasformano in pressione" ha dichiarato il festeggiato, aggiungendo: "non dobbiamo essere un talento per poter partecipare o divertirci.

Possiamo allenarci e puntare a vincere, ma valiamo di più delle nostre sconfitte e delle nostre vittorie. A prescindere dal campo in cui si gioca." La televisione di servizio pubblico danese, DR, ha girato un documentario che segue il principe Christian nel suo viaggio verso la maggiore età. Nel documentario, il giovane reale si prepara a diventare il futuro erede al trono danese, incontrando rappresentanti del governo e delle forze armate. Il viaggio è servito a presentare il giovane erede, ora diventato maggiorenne, al popolo danese e al mondo.



