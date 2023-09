Grecia, gregge di pecore mangia 100 kg di marijuana terapeutica

La tempesta Daniel, che ha causato diversi alluvioni nella regione greca della Tessaglia, ha spinto un gregge di pecore affamate a mangiare 100 kg di cannabis terapeutica coltivati in una serra nella zona della Magnesia, in Tessaglia. Lo riportano i media locali.

Gli animali sono stati visti attraversare le pianure allagate della Tessaglia con "un comportamento strano", come ha spiegato il proprietario della serra. "Non sapevo se ridere o piangere, abbiamo già perso gran parte della produzione a causa delle inondazioni, mancava solo il gregge", ha aggiunto il proprietario.



