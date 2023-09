L'Ue, 'la cauzione per evitare i Cpr va valutata caso per caso'

La Commissione Ue sta esaminando la misura presa dall'Italia in merito al pagamento di una cauzione di circa 5mila euro per evitare la detenzione in un Cpr ed è "in contatto con le autorità nazionali per capire di più" sulla norma messa a punto. Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue Anita Hipper sottolineando come "le alternative alla detenzione devono comunque rispettare" il principio "di proporzionalità. E' importante avere le giuste salvaguardie" e, per questo, la somma della cauzione "andrebbe decisa sulla base di una valutazione individuale" della persona chiamata a pagarla.

