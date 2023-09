Zelensky arrivato a New York per l'Assemblea dell'Onu

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky è arrivato a New York per partecipare all'Assemblea Generale dell'Onu.

Zelensky dopo New York andrà a Washington dove sarà ricevuto da Joe Biden alla Casa Bianca.

"Sono arrivato negli Stati Uniti per l'Assemblea dell'Onu e una visita a Washington", durante la quale "ringrazierò gli Stati Uniti da parte dell'Ucraina per l'assistenza". Lo scrive su X il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky.

"Parteciperò all'Assemblea Generale dell'Onu, al Consiglio di Sicurezza e avrò numerosi incontri bilaterali. L'Ucraina presenterà una proposta concreta agli statu membri dell'Onu su come rafforzare il principio di integrità territoriale", afferma Zelensky sottolineando che "a Washington incontrerà il presidente Joe Biden, i leader del Congresso, i vertici militari e le aziende americane. Ringrazierà gli Stati Uniti da parte dell'Ucraina per l'assistenza nella nostra battaglia per l'indipendenza e la libertà".



