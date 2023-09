Fonti all'ANSA, 'verso un Consiglio Affari Esteri Ue a Kiev'

Il prossimo Consiglio Affari Esteri dell'Ue si terrà con ogni probabilità a Kiev. Lo fanno sapere all'ANSA tre diverse fonti. I 27 ministri europei si ritroveranno nella capitale ucraina "al principio di ottobre".

L'intenzione, precisano le fonti, è quella di procedere nel percorso di "integrazione politica", mostrare il sostegno dell'Ue in una fase critica per l'Ucraina, in difficoltà sul fronte della controffensiva, e fare il punto su alcuni dossier critici, come l'aumento degli aiuti militari e un'ulteriore stretta delle sanzioni, in particolare sulla loro elusione da parte della Russia, specie nel settore dell'high-tech.



