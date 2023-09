Traforo Monte Bianco, previste chiusure per lavori sicurezza

Oltre al rinvio di un anno degli importanti lavori di manutenzione della volta del tunnel, la Commissione intergovernativa ha deciso che il traforo del Monte Bianco entro dicembre resterà chiuso per circa sei settimane per consentire interventi finalizzati a migliorare la sicurezza dell'infrastruttura. Lo ha appreso l'ANSA. Sono anche previste delle chiusure notturne per lo stesso motivo. Inoltre, nel caso che la situazione al Frejus diventasse nuovamente critica nei prossimi mesi i lavori al traforo del Monte Bianco potranno essere sospesi e la viabilità ripristinata regolarmente.



