L'Olanda vieta i cellulari nelle aule scolastiche

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - I dispositivi elettronici, inclusi i telefoni cellulari e i tablet, saranno banditi dalle aule scolastiche in Olanda. Lo ha annunciato il governo.

L'iniziativa, introdotta in collaborazione con gli istituti, entrerà in vigore all'inizio del prossimo anno. Lo riporta la Bbc.

"Anche se i telefoni cellulari sono quasi intrecciati con le nostre vite, non appartengono alla classe", ha detto il ministro dell'Istruzione Robbert Dijkgraaf, sottolineando che "gli studenti devono essere in grado di concentrarsi e di avere tutte le opportunità per imparare bene". Mentre invece "sappiamo dalla ricerca scientifica che i telefoni cellulari interrompono questo processo".

Spetterà alle singole scuole concordare le regole esatte con insegnanti, genitori e alunni, inclusa la possibilità di vietare completamente i dispositivi nelle scuole. E ci saranno alcune eccezioni, ad esempio per gli studenti con esigenze mediche o disabilità e per le classi che si occupano specificamente di digitale. Il provvedimento sarà riesaminato alla fine del prossimo anno scolastico per vedere se ha funzionato bene e se sarà necessario intervenire con una legge ad hoc.

La Finlandia la settimana scorsa ha preso un provvedimento analogo. Anche in altri Paesi, tra cui Inghilterra e Francia, è stato proposto il divieto dei cellulari nelle aule. (ANSA).