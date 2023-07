Ue, 'obiettivo intesa con la Tunisia sui migranti al più presto'

(ANSA) - BRUXELLES, 02 LUG - L'Ue punta a "raggiungere un accordo" per rafforzare le relazioni con la Tunisia "il prima possibile". Lo ha ribadito una portavoce della Commissione europea interpellata sul negoziato in corso con Tunisi per la firma del memorandum d'intesa che comprende la gestione della migrazione.

La visita nel Paese nordafricano del commissario Ue per l'Allargamento, Oliver Varhelyi, per siglare l'accordo, attesa nei giorni scorsi, era slittata a causa delle celebrazioni nazionali per la festa del sacrificio. "Abbiamo sempre detto che avremmo ripreso i negoziati al termine delle festività, e quindi lo faremo nei prossimi giorni"; ha indicato la portavoce Ue.

