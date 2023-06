Un video di Putin riapre il dibattito sulla sua salute

E' bastato un video di Vladimir Putin di soli 30 secondi a riaprire il dibattito sulle condizioni di salute del leader russo: il video in questione è stato ripreso durante il vertice che Putin ha tenuto ieri notte con i capi delle agenzie di sicurezza e il ministro della Difesa Sergei Shoigu.

Nel filmato Putin appare solo per meno di 15 secondi, ma sul suo volto sono visibili movimenti che sembrano stonare, scrive il sito Inergency osservando che il suo labbro inferiore e il mento sembrano tremare, con una condizione simile agli effetti di una paresi.

Non può che essere il carico di stress accumulato in tre drammatici giorni dominati dalla tensione, tale da logorare anche un leader di ferro come lui - prosegue l'articolo, ricordando tuttavia che Putin ha comunque settant'anni.

Il video con i capi della sicurezza è l'unico trasmesso praticamente in diretta, cosa che non accadeva da mesi, osserva poi Inergency. Nel lungo messaggio alla nazione diffuso poco prima dal Cremlino, invece, il presidente era apparso perfettamente in controllo: ma quella era una registrazione preparata in anticipo, con ampio margine di manipolazione.

Le voci sui problemi di salute di Putin circolano da diversi mesi, ma sono sempre state smentite.