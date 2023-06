La nube di fumo degli incendi in Canada ha raggiunto la Spagna

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Dopo gli Stati Uniti e il nord Europa, la nube di fumo degli incendi forestali, che hanno bruciato almeno 7.563.000 ettari in Canada, ha raggiunto anche il sud Europa, in particolare la Galizia, nella Spagna nord-occidentale. Lo ha confermato il meteorologo di MeteoGalicia, Carlos OItero, alla tv pubblica RTVE, segnalando che "a livello superficiale non si riscontrano cambi nella qualità dell'aria".

L'esperto ha spiegato che incendi molti intensi, come quelli che hanno colpito il Canada in largo anticipo sulla stagione dei roghi, sono capaci di "portare il fumo fino ai livelli alti dell'atmosfera". E, in questi livelli, le correnti di aria note come 'jet stream' possono "trasferire" questa nube a migliaia di chilometri.

Prima di essere avvistata in Spagna, la nube di fumo era già stata segnalata dall'Ufficio Meteorologico del Regno Unito sempre nelle parti alte dell'atmosfera, secondo quanto ha segnalato in Twitter il Met Office.

Modelli di previsione citati dalla Cnn indicano che il fumo permarrà sugli strati superiori dell'atmosfera sull'Europa durante gran parte della settimana. (ANSA).