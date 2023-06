Ucraina, Zelensky accusa: alcuni rifugi di Kiev erano chiusi

(ANSA) - KIEV, 01 GIU - Le autorità locali ucraine devono assicurarsi che i rifugi contro i raid aerei restino sempre aperti e accessibili 24 ore al giorno: lo ha intimato il presidente Volodymyr Zelensky, in un messaggio video in cui afferma che la scorsa notte quando Kiev è stata colpita dall'ennesima salva di missili e droni russi alcuni rifugi erano chiusi a chiave.

"Proteggere la popolazione - ha detto Zelensky - significa proteggerla a tutti i livelli. I rifugi devono essere accessibili. Una situazione come quella della scorsa notte, quando delle persone sono arrivate ai rifugi trovandoli chiusi, non deve ripetersi mai più. È dovere di tutte le autorità locali, un preciso dovere, di assicurare che i rifugi siano utilizzabili e accessibili 24 ore al giorno. Fa male vedere che questo dovere viene negletto. È doloroso vedere le vittime. E se questo dovere non viene soddisfatto sul terreno, è preciso dovere delle forze dell'ordine di far osservare la giustizia", ha proseguito il presidente ucraino. (ANSA).