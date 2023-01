Rep. Ceca: riaperti i seggi per primo turno presidenziali

(ANSA) - PRAGA, 14 GEN - Sono stati riaperti oggi alle ore 8:00 i seggi per il primo turno dellïelezione del presidente della Repubblica ceca, che ha un mandato di cinque anni. In lizza ci sono otto candidati, ma i favoriti sono tre: l'ex premier Andrej Babis, il generale in pensione Petr Pavel e Danuse Nerudova, economista accademica e unica donna candidata.

L'affluenza alle urne ieri, nel primo giorno elettorale, ha raggiunto in alcuni seggi il 50% . I due candidati vincitori del primo turno si scontreranno nel secondo turno, che si terrà il 27 e 28 gennaio. Il nuovo presidente entrerà in carica a marzo.

I seggi chiudono oggi alle ore 14. Secondo lïUfficio statistico (Csu) i risultati dovrebbero essere noti in serata. (ANSA).