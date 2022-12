Salvini riunisce eurodeputati Lega a pranzo a Bruxelles

(ANSA) - BRUXELLES, 05 DIC - Riunione a pranzo a Bruxelles tra Matteo Salvini e gli eurodeputati della Lega. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, al termine della riunione dei ministri europei all'Europa Building, si è recato a un ristorante non lontano dal Parlamento europeo per incontrare gli eurodeputati del partito. L'incontro è durato poco meno di due ore. Dopo l'incontro Salvini ha fatto rientro in Italia.

