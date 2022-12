Kuleba, i pacchi insanguinati alle nostre ambasciate sono 17

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Sono 17 le missioni diplomatiche ucraine che hanno ricevuto pacchi sospetti o insanguinati con parti di animali e la lettera bomba ricevuta dall'ambasciata a Madrid. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba in un'intervista alla Cnn.

Quando gli è stato chiesto chi pensava ci fosse dietro le lettere, Kuleba ha risposto: "Sono tentato di dire subito il nome della Russia, perché prima di tutto bisogna rispondere alla domanda: chi ne beneficia? Forse questa risposta di terrore è la risposta russa al vuoto diplomatico che abbiamo creato per la Russia sulla scena internazionale, e questo è il modo in cui cercano di reagire mentre stanno perdendo le vere battaglie diplomatiche, una dopo l'altra". (ANSA).